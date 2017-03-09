В Кремле начались переговоры Нетаниягу и Путина

Около 14:40 по московскому времени в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Ранее сообщалось, что начало переговоров запланировано на 14:00.

Пресс-служба Кремля передает, что в ходе переговоров "обсуждалась текущая ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму, а также основные аспекты российско-израильского взаимодействия".

Сразу по завершении этой встречи премьер-министр вылетит в Израиль.

В поездке главу правительства сопровождают министр экологии Зеэв Элькин, глава Совета национальной безопасности бригадный генерал запаса Яаков Нагель, глава канцелярии Йоав Горовиц, глава Управления военной разведки Герци Галеви и военный атташе бригадный генерал Элиэзер Толедано.

Пресс-служба главы правительства Израиля накануне сообщила, что у этой поездки две цели. Во-первых, поддержание текущих отношений между Израилем и Россией для предотвращения трений в Сирии. И, во-вторых, глава правительства выразит резкое несогласие Израиля с присутствием у нашей северной границы и в Средиземном море сил Ирана и его марионеток при любом исходе переговоров по Сирии.

8 марта Биньямин Нетаниягу сделал следующее заявление по поводу предстоящих переговоров в Москве: "Это очень важная встреча для безопасности Израиля. Победа над террором "Исламского государства" не должна привести к росту террора Ирана и его приспешников. Террор на террор не меняют".

6 марта пресс-служба Кремля опубликовала официальное уведомление о предстоящей встрече Владимира Путина с премьер-министром Израиля. "В ходе предстоящих переговоров запланирован обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму. Ожидается также обсуждение ключевых аспектов палестино-израильского урегулирования. Президент России и премьер-министр Израиля традиционно уделят внимание актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая дальнейшее наращивание российско-израильского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", – было сказано в официальном сообщении.

Предыдущий визит Нетаниягу в Москву состоялся в июне 2016 года. Он также встречался с российским президентом в апреле 2016-го, в ноябре и в сентябре 2015-го. Тогда в ходе переговоров поднималась тема присутствия в Сирии иранских военных и боевиков "Хизбаллы", которые, как и российские военные, воюют на стороне режима Башара Асада.

Напомним, что 5-6 февраля состоялся визит Нетаниягу в Великобританию, где он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй. 13-16 февраля глава правительства Израиля находился в США, где встречался с президентом Дональдом Трампом. 19-25 февраля состоялись его официальные визиты в Сингапур и Австралию.

Накануне прибытия Нетаниягу в Москву российское издание "Коммерсант" отмечает, что нынешняя его поездка в Россию – первая после смены власти в США и объявления перемирия в Сирии. "Радикальные перемены, происходящие в мировой политике, делают встречу лидеров России и Израиля особо значимой", – говорится в публикации. Отметим, что в этой публикации цитируются заявления лидера израильской оппозиции Ицхака Герцога, побывавшего накануне в Москве и разъяснявшего цель визита Нетаниягу так: "Растущее военное присутствие Ирана в Сирии вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы читаем материалы израильской разведки, мы слышим заявления высшего иранского руководства, мы видим продолжающиеся попытки вооружать группировку "Хизбалла", и у нас нет никаких иллюзий по поводу деструктивной роли Тегерана. В этом вопросе оппозиция полностью поддерживает усилия правительства Нетаниягу по сдерживанию Ирана".





