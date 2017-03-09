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В мире

В Москве завершились переговоры Нетаниягу и Путина

время публикации: 16:21 | последнее обновление: 18:33 блог версия для печати фото
Переговоры Нетаниягу и Путина в Москве. 9 марта 2017 года
Переговоры Нетаниягу и Путина в Москве. 9 марта 2017 года
Переговоры Нетаниягу и Путина в Москве. 9 марта 2017 года
ВСЕ ФОТО

Около 17:20 по московскому времени в Кремле завершились переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина.

Встреча Путина и Нетаниягу длилась, в общей сложности, более двух с половиной часов. На переговорах с израильской стороны присутствовали: министр экологии Зеэв Элькин, глава Совета национальной безопасности бригадный генерал запаса Яаков Нагель, глава канцелярии Йоав Горовиц, глава Управления военной разведки Герци Галеви и военный атташе бригадный генерал Элиэзер Толедано. Участвовал в переговорах министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе переговоров "обсуждалась текущая ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму, а также основные аспекты российско-израильского взаимодействия", сообщает пресс-служба Кремля.

После встречи Биньямин Нетаниягу сообщил журналистам, что на ней обсуждались усилия Ирана закрепиться в Сирии. "Мы видим, что Иран пытается создать армию и военную инфраструктуру в Сирии, а также основать морской порт на Средиземном море. Все это может иметь серьезные последствия для безопасности Израиля, а также для всего региона". Биньямин Нетаниягу также добавил, что именно эта тема была целью его визита в Россию.

Поздно вечером в четверг Нетаниягу вернется в Израиль.

Пресс-служба Кремля приводит текст выступления Путина перед началом переговоров: "Мне очень приятно отметить, что у нас налажен очень тесный, доверительный контакт. Мы регулярно лично встречаемся, постоянно находимся на телефонной связи, работаем на уровне министерств и ведомств. И как водится, вы часто приезжаете к нам накануне праздников. Хочу поздравить вас с приближающимся праздником Пурим, пожелать вам и всему Израилю хороших праздников и благополучия. Очень рад возможности поговорить о наших двусторонних отношениях и по ситуации в регионе".

Пресс-служба главы правительства Израиля опубликовала слова Нетаниягу, произнесенные в начале встречи с Путиным. Премьер-министр Израиля, в частности, сказал: "Периодичность наших визитов отражает настоящие дружеские отношения и укрепление экономических связей, развитие туризма, технологического и культурного сотрудничества. А также живой мост из миллиона русскоязычных граждан Израиля, один из них прямо сейчас переводит мои слова (в качестве переводчика выступал министр экологии Зеэв Элькин – прим.ред.). В связи с этим хочу отметить, что в последние месяцы мы окончательно утвердили пенсионное соглашение между нашими странами, и я хочу поблагодарить вас за личное участие. Одна из проблем, с которой мы боремся совместно, – это радикальный исламский террор. Несомненно, за прошедший год были значительные успехи в борьбе с террором радикального суннитского ислама, который возглавляют "Исламское государство" и "Аль-Каида", и Россия внесла в эту борьбу очень ощутимый вклад. Само собой, мы бы не хотели, чтобы вместо этого террора пришел террор радикального шиитского ислама во главе с Ираном".

Нетаниягу поблагодарил Путина за поздравления с праздником Пурим и добавил: "2500 лет назад в Древней Персии была предпринята попытка уничтожить еврейский народ. Неудачная попытка. Это событие мы празднуем в Пурим. И вот, сегодня вновь возникает попытка со стороны приемника Персии, Ирана, уничтожить еврейское государство. Они открыто заявляют об этом, пишут на своих баллистических ракетах. Я хочу однозначно заявить: сегодня Израиль является государством со своей армией, и мы способны себя защитить. Но террор радикального шиитского ислама угрожает не только нам, но всему регионы и миру. И я знаю, что мы разделяем желание предотвратить любую победу радикального ислама любой направленности".

Предыдущий визит Нетаниягу в Москву состоялся в июне 2016 года. Он также встречался с российским президентом в апреле 2016-го, в ноябре и в сентябре 2015-го. Тогда в ходе переговоров поднималась тема присутствия в Сирии иранских военных и боевиков "Хизбаллы", которые, как и российские военные, воюют на стороне режима Башара Асада.

Напомним, что 5-6 февраля состоялся визит Нетаниягу в Великобританию, где он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй. 13-16 февраля глава правительства Израиля находился в США, где встречался с президентом Дональдом Трампом. 19-25 февраля состоялись его официальные визиты в Сингапур и Австралию.

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Четверг, 9 марта 2017 г.
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