Дональд Трамп и Ким Чем Ын проведут личную встречу

Делегация Южной Кореи в четверг, 8 марта, прибыла в Вашингтон после переговоров с представителями КНДР и передала президенту США Дональду Трампу послание от северокорейского лидера Ким Чем Ына.

Как сообщил журналистам советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ын Ён, в своем письме лидер КНДР предложил Трампу "как можно скорее" провести личную встречу, посвященную денуклеаризации Корейского полуострова, передает телеканал NBC News.

При этом Ким Чем Ын пообещал воздержаться от дальнейшего проведения ядерных испытаний, отметил Чон Ын Ён. По его словам, Дональда Трамп выразил готовность встретиться с северокорейским лидером.

Белый дом подтвердил данную информацию. Дата встречи пока не определена, однако планируется, что она состоится в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, в конце февраля сообщалось, что представители северокорейского правительства, прибывшие в Южную Корею на закрытие Олимпийских игр, встретились с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и заявили о готовности начать прямые переговоры с Вашингтоном.

Представитель Белого дома пояснил, что решение о встрече Дональда Трампа с Ким Чен Ыном было принято, поскольку тот является единственным человеком, принимающим государственные решения в Северной Корее.

Он также сообщил, что Трамп после заключения договоренности о встрече с Ким Чен Ыном провел телефонную беседу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который поддержал эту инициативу, передает "Интерфакс". Вместе с тем Абэ сказал Трампу, что мировое сообщество считает необходимым продолжить оказывать максимальное давление на Пхеньян. Глава японского кабинета отметил, что хотел бы посетить Вашингтон в апреле, чтобы среди других проблем обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил признательность Трампу за "смелое решение" о встрече с Ким Чен Ыном.





