18+
9 марта 2018 г.
последняя новость: 14:10
Главный союзник в Америке
Урожайности начальник и токсинов командир
Скоро - другой Иран
Рай всегда строят за счет евреев
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:21 Барак Обама может принять участие в съемках для Netflix
10:39 Американский стратегический БПЛА провел разведку у побережья Крыма
10:17 Знаменитая Кейтлин Дженнер, сменившая пол, была объявлена в Нью-Йорке "чемпионом Израиля"
07:46 Талибы атаковали КПП на северо-востоке Афганистана, не менее 17 убитых
04:02 Полиция Уилтшира: в результате инцидента с отравлением Скрипаля пострадал 21 человек
03:06 Дональд Трамп и Ким Чем Ын проведут личную встречу
21:19 Нетаниягу предложил передать часть бюджета UNRWA правительству Иордании
18:00 Афганец, ранивший четырех человек в Вене, признал свою вину
16:57 В Германии арестован 17-летний "джихадист" из Ирака
16:40 Президент Польши извинился перед тысячами евреев, изгнанных из страны
Загрузка...
В мире

Дональд Трамп и Ким Чем Ын проведут личную встречу

время публикации: 03:06 | последнее обновление: 07:26 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Ким Чем Ын проведут личную встречу
Президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Делегация Южной Кореи в четверг, 8 марта, прибыла в Вашингтон после переговоров с представителями КНДР и передала президенту США Дональду Трампу послание от северокорейского лидера Ким Чем Ына.

Как сообщил журналистам советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ын Ён, в своем письме лидер КНДР предложил Трампу "как можно скорее" провести личную встречу, посвященную денуклеаризации Корейского полуострова, передает телеканал NBC News.

При этом Ким Чем Ын пообещал воздержаться от дальнейшего проведения ядерных испытаний, отметил Чон Ын Ён. По его словам, Дональда Трамп выразил готовность встретиться с северокорейским лидером.

Белый дом подтвердил данную информацию. Дата встречи пока не определена, однако планируется, что она состоится в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, в конце февраля сообщалось, что представители северокорейского правительства, прибывшие в Южную Корею на закрытие Олимпийских игр, встретились с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и заявили о готовности начать прямые переговоры с Вашингтоном.

Представитель Белого дома пояснил, что решение о встрече Дональда Трампа с Ким Чен Ыном было принято, поскольку тот является единственным человеком, принимающим государственные решения в Северной Корее.

Он также сообщил, что Трамп после заключения договоренности о встрече с Ким Чен Ыном провел телефонную беседу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который поддержал эту инициативу, передает "Интерфакс". Вместе с тем Абэ сказал Трампу, что мировое сообщество считает необходимым продолжить оказывать максимальное давление на Пхеньян. Глава японского кабинета отметил, что хотел бы посетить Вашингтон в апреле, чтобы среди других проблем обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил признательность Трампу за "смелое решение" о встрече с Ким Чен Ыном.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 марта 2018 г.
Госдеп обвинил власти КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына и сообщил о введении новых санкций
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 февраля 2018 г.
ООН: КНДР помогает Сирии производить химическое оружие
// NEWSru.co.il // В мире // 26 февраля 2018 г.
В КНДР готовы к прямым переговорам к США
// NEWSru.co.il // В мире // 25 февраля 2018 г.
КНДР: "Если США введут блокаду, мы воспримем ее как начало войны"
// NEWSru.co.il // В мире // 23 февраля 2018 г.
США вводят новый пакет санкций в отношении КНДР







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 9 марта 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018