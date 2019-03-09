Умер актер Владимир Этуш

Народный артист СССР, актер театра и кино, старейший театральный педагог, художественный руководитель Театрального института им. Щукина, Владимир Этуш умер на 97-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Театра имени Вахтангова.

По словам дочери артиста, Раисы Этуш, причиной смерти стала остановка сердца. Владимир Этуш скончался в одной из московских больниц, куда был доставлен накануне.

Ранее сообщалось, что актер несколько раз попадал в больницу из-за плохого самочувствия. В последний раз ему стало плохо перед спектаклем в конце января.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, в еврейской семье: отец – Абрам Шахнович Этуш, мать – Раиса Константиновна Этуш (Шмульян). Летом 1941 года Владимир Этуш ушел добровольцем на фронт, сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Был награжден орденом "Красная звезда", в 1943 году получил тяжелое ранение и был комиссован.

В 1945 году Владимир Этуш окончил актерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина (курс Анны Алексеевны Орочко) и был принят в труппу Театра имени Е. Б. Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров. В том же году Этуш начал преподавать в качестве ассистента педагога по мастерству актера в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, профессором которого стал в 1976 году.

В 1958 году он стал художественным руководителем своего первого актерского курса, выпускниками которого в 1961 году стали Александр Збруев, Юрий Авшаров, Александр Белявский, Зиновий Высоковский, Людмила Максакова, Вениамин Смехов и другие. В 1987 году занял должность ректора этого училища, с 2003 года – художественного руководителя. В кино актер начал сниматься в 1953 году и первую роль сыграл в исторической картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков".

Владимир Этуш сыграл более чем в 50 спектаклях на сцене Вахатнговского театра и снялся в 35 кинофильмах, среди которых – легендарные комедии Леонида Гайдая ("Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию"), сказки Надежды Кошеверовой ("Старая, старая сказка", "Тень") и Леонида Нечаева ("Приключения Буратино").





