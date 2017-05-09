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Загадка на месте раскопок в районе Зееловских высот: ремень со Звездой Давида. ФОТО

время публикации: 17:02 | последнее обновление: 17:52 блог версия для печати фото
На месте раскопок в районе Зееловских высот. 9 мая 2017 года
На месте раскопок в районе Зееловских высот. 9 мая 2017 года
На месте раскопок в районе Зееловских высот. 9 мая 2017 года
ВСЕ ФОТО

9 мая агентство Getty Images опубликовало фотографии, сделанные во время раскопок в районе Зееловских высот, примерно в 90 км к востоку от Берлина, где в апреле 1945-го шли тяжелые бои.

На этих снимках среди прочих находок показана вещь, которую Getty Images называет "очень похожей на пряжку ремня советского солдата". Однако очевидно, что речь не идет о форменной советской пряжке, так как она представляет собой Звезду Давида (или Щит Давида, Маген Давид).

Агентство сообщает, что на месте этих раскопок найдены останки 25 солдат, но не указывает, о солдатах какой армии идет речь.

В сражении за Зееловские высоты 16-19 апреля 1945 года участвовали силы 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Им противостояли силы 9-й немецкой армии и 4-й бронетанковой армии.

Среди участников боев на Зееловских высотах было много советских воинов-евреев. Этот факт отмечается в одной из публикаций военного историка Марка Штейнберга. Возможно, необычный ремень принадлежал одному из них.

Редакция NEWSru.co.il не нашла однозначного ответа на вопрос о том, что за предмет был найден в ходе раскопок. Отметим, что, по всей видимости, это не ремень бойца британской "Еврейской бригады" (она не участвовала в боях за Зееловские высоты, и ее бойцы носили другие ремни).

Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение по поводу того, что это за предмет. Будем признательны за аргументированные комментарии. Их можно оставлять на нашей странице в социальной сети Facebook или отправлять нам по почте.

Обращаем ваше внимание на еще один факт: на месте раскопок найдена обувь, которая, скорее всего, не является форменной обувью воинов Красной армии.

ПРИМЕЧАНИЕ

На форуме антиквариата и военной истории WW2 есть упоминание о похожих пряжках. Такую пряжку наши читатели нашли и на одном из онлайн-аукционов. Похожие пряжки продаются и на аукционах иудаики, то есть речь идет о еврейской вещи, форма которой имела широкое распространение. Выдвигается предположение, что такие пряжки украшали гражданские ремни в 20-40 годах или ранее.

Но кто из участников боев на Зееловских высотах носил ремень с такой пряжкой? Или речь идет об одном из узников, которых привлекали для строительства укреплений?



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