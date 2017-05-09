Взрывы в одном из супермаркетов Таиланда: множество пострадавших

Около шестидесяти человек получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля у входа в торговый центр Big C, расположенный в городе Паттани на юге Таиланда.

Об этом сообщает во вторник, 9 мая, издание Times of India.

Представитель военного руководства страны отметил, что злоумышленники сначала взорвали петарды для отвлечения внимания, и лишь затем привели в действие бомбу.

Кадры, запечатлевшие этот взрыв, показал государственный телеканал тайского ТВ. На сайте больницы Паттани сообщается о 60 раненых, получивших травмы в время теракта, из которых в больнице остались 21. Сведений о погибших пока не поступало.

Правительство страны резко осудило этот теракт, назвав его "грубым нарушением прав человека", отмечает новостное агентство Reuters.

В совершении этого преступления власти подозревают мусульманских повстанцев, которые ведут террористическую деятельность в этой стране, населенной по преимущество буддистами. Особая напряженность отмечена на границе с мусульманской Малайзией, где в прошлом году погибли шестеро военных. Недавно правительство Таиланда отклонило предложение о мирных переговорах с Barisan Revolusi Nasional, ключевой повстанческой группировкой, которая требовала международного посредничества.

По данным независимой мониторинговой группы Deep South Watch, жертвами терактов в Таиланде за последние 13 лет стали более 6.500 человек.