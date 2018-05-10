Нетаниягу после встречи с Путиным: Россия не станет мешать Израилю в Сирии

По завершении встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: Израиль оставляет за собой право предпринимать все действия, необходимые для защиты, и Россия вряд ли попытается ограничить военные действия Израиля в Сирии.

"Предположения о том, что Москва блокирует трансграничные действия ЦАХАЛ, оказались ложными, и у меня нет оснований полагать, что на этот раз будет иначе". - заявил глава правительства Израиля в ходе телефонного брифинга.

Он также подчеркнул, что лучший способ обеспечить безопасность еврейского государства – прямые и честные переговоры.

Как уже сообщалось, 9 мая, после завершения торжественных церемоний на Красной площади и встречи с ветеранами в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Перед началом переговоров Путин сказал: "Разумеется, мы воспользуемся вашим визитом, чтобы поговорить о двусторонних отношениях, о проблемах в (ближневосточном) регионе... Ситуация, к сожалению, очень острая... Хочу выразить надежду на то, что нам удастся с вами не только обсудить, но и поискать решения, которые привели бы к смягчению ситуации, позволили бы найти пути разрешения острых конфликтов" (цитируется по сообщению ТАСС).

Нетаниягу, в свою очередь, сказал: "Это немыслимо, но через 73 года после Холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна Иран, которая в открытую призывает уничтожить еще шесть миллионов евреев... Но есть разница между тем, что было тогда, и тем, что есть сегодня. У нас сегодня есть своя страна... Я очень ценю возможность, о которой вы говорили, обсудить с вами и подумать вместе, как мы можем правильно действовать в регионе, как мы можем снять те угрозы, которые существуют в регионе, ответственным и разумным образом".

На официальном сайте Кремля публикуется сокращенный текст выступлений в рамках проводимых переговоров (перевод слов Нетаниягу в этом документе не совсем точен).

Как сообщалось ранее, Нетаниягу прибыл с краткосрочным официальным визитом в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Глава израильского правительства был приглашен на Парад Победы на Красной площади.

После парада Нетаниягу принял участие в церемонии возложения памятных венков к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Во время этой церемонии прозвучал государственный гимн Израиля. Затем глава правительства Израиля принял участие в торжественном приеме в Кремле в честь ветеранов войны.

Перед вылетом Нетаниягу заявил, что его нынешняя встреча с Путиным будет особенно важна. Он отметил, что встреча будет проходить на фоне сложной ситуации в Сирии, когда необходимо обеспечивать постоянную координацию между силами российской и израильской армий.