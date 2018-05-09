В Кремле проходят переговоры Путина и Нетаниягу

В среду, 9 мая, после завершения торжественных церемоний на Красной площади и встречи с ветеранами в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Перед началом переговоров Путин сказал: "Разумеется, мы воспользуемся вашим визитом, чтобы поговорить о двусторонних отношениях, о проблемах в (ближневосточном) регионе... Ситуация, к сожалению, очень острая... Хочу выразить надежду на то, что нам удастся с вами не только обсудить, но и поискать решения, которые привели бы к смягчению ситуации, позволили бы найти пути разрешения острых конфликтов" (цитируется по сообщению ТАСС).

Нетаниягу, в свою очередь, сказал: "Это немыслимо, но через 73 года после Холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна Иран, которая в открытую призывает уничтожить еще шесть миллионов евреев... Но есть разница между тем, что было тогда, и тем, что есть сегодня. У нас сегодня есть своя страна... Я очень ценю возможность, о которой вы говорили, обсудить с вами и подумать вместе, как мы можем правильно действовать в регионе, как мы можем снять те угрозы, которые существуют в регионе, ответственным и разумным образом".

На официальном сайте Кремля публикуется сокращенный текст публичных выступлений в рамках проводимых переговоров (перевод слов Нетаниягу в этом документе не совсем точен).

Как сообщалось ранее, Нетаниягу прибыл с краткосрочным официальным визитом в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Глава израильского правительства был приглашен на Парад Победы на Красной площади.

После парада Нетаниягу принял участие в церемонии возложения памятных венков к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Во время этой церемонии прозвучал государственный гимн Израиля.

Затем глава правительства Израиля принял участие в торжественном приеме в Кремле в честь ветеранов войны.

Перед вылетом Нетаниягу заявил, что его нынешняя встреча с Путиным будет особенно важна. Он отметил, что встреча будет проходить на фоне сложной ситуации в Сирии, когда необходимо обеспечивать постоянную координацию между силами российской и израильской армий. Видеозапись выступления Нетаниягу опубликована на его странице в социальной сети Facebook.

О том, что встреча с Путиным "особенно важна", Нетаниягу говорил и 6 мая на заседании правительства Израиля.

Накануне ночью Дамаск обвинил Израиль в очередном ударе по цели в Сирии. Сообщается о погибших. При этом власти Сирии утверждают, что погибли двое гражданских, а сирийская оппозиция передает, что погибли, по разным данным, от 9 до 32 человек, в том числе высокопоставленный иранский офицер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из "ядерного договора" с Ираном. Нетаниягу приветствовал это решение Трампа. В известной степени на позицию американского президента повлияла новая информация об иранской военной ядерной программе, добытая израильской разведкой.

Очередная встреча между Нетаниягу и Путиным была согласована по телефону 30 апреля. Вскоре после того, как глава правительства Израиля выступил с докладом по поводу операции израильской разведки в Тегеране, в ходе которой был добыт секретный иранский "ядерный архив", свидетельствующий о разработках иранцев в области создания атомного оружия.

По всей видимости, дата встречи, 9 мая, была выбрана Путиным.

Майская встреча Путина и Нетаниягу станет восьмой с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Предыдущая встреча лидеров России и Израиля проходила в Москве 29 февраля 2018 года.





