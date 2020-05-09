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NEWSru.co.il :: В мире9 мая 2020 г., 15:45

День Победы в России. Из-за эпидемии коронавируса парад заменил "воздушный показ"

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9 мая в России отмечают 75-ю годовщину победы над фашистской Германией. Из-за распространения коронавируса традиционный парад на Красной площади в Москве был перенесен. Однако 28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении авиационного парада и салютов в десятках городов России.

Как сообщает ТАСС, "воздушные показы" состоялись в 47 городах России. Было задействовано 597 самолетов и вертолетов оперативно-тактической‚ дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Больше всего – 75 единиц техники – пролетели над Москвой. На втором месте по количеству задействованной 9 мая авиатехники после Москвы был Ростов-на-Дону (45 единиц), на третьем – Санкт-Петербург и Хабаровск (по 30 единиц). В авиапарадах использовалась не только современная и модернизированная техника, но и самолеты 60-х годов.

Общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью пройдет в дистанционном формате. На участие в ней гражданами РФ было подано более 2 млн заявок.

Трансляция акции будет проходить на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, "Победа", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и на различных онлайн-платформах, а также на портале движения "Бессмертный полк России".

По данным СМИ, большинство жителей Москвы и других городов остались в праздничный день дома, в условиях самоизоляции. За последние сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 10817 человек. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве – 5667, Подмосковье – 1075, в Санкт-Петербурге – 425.

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