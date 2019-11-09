Французская актриса заявила, что 44 года назад Роман Полански жестоко изнасиловал ее

Валентина Монье, французская актриса и фотограф, обвинила знаменитого режиссера Романа Полански в том, что он с особой жестокостью изнасиловал ее, когда ей было 18, сообщает Daily Mail.

По словам 62-летней Монье, 44 года назад Полански привел ее в его шале в швейцарской деревне Гштад и избивал до тех пор, пока она не прекратила сопротивляться. Монье утверждает, что в то время у нее не было никаких связей с Поланским – "ни профессиональных, ни человеческих", подчеркивая, что она его почти не знала.

Актриса, ныне живущая в Нью-Йорке сказала, что она много лет хранила свою тайну, опасаясь, что Полански может убить ее, если она заговорит. Однако сейчас, когда 86-летний режиссер снял свой новый фильм – "Офицер и шпион" (о деле Альфреда Дрейфуса, безвинно осужденного за шпионаж) – она решила прервать "лицемерное молчание".

Напомним, в 2017 году сразу две женщины – американка Робин и немецкая актриса Ренате Лангер – обвинили Полански в том, что он изнасиловал их более 40 лет назад.

В январе 2015 года власти Польши получили запрос об экстрадиции Романа Полански, признанного американским судом виновным в растлении несовершеннолетней в 1977 году. В ноябре 2015 года суд в Кракове принял решение отказать США в экстрадиции Романа Поланского.

Согласно материалам суда, режиссер обвинялся в том, что напоил и изнасиловал 13-летнюю Саманту Геймер. Сначала он обратился к матери девочки с просьбой разрешить ему сделать серию фотографий Саманты для французского журнала Vogue. Во время второй фотосессии он напоил девочку шампанским, в которое был добавлен наркотик, и, по ее утверждению, изнасиловал. Роман Полански отвергал обвинения в изнасиловании, но – спустя много лет – признал себя виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней.

В 1997 году Полански достиг соглашения с семьей пострадавшей и выплатил компенсацию. Однако дело не было закрыто. Полански не стал ждать решения суда – опасаясь тюрьмы он бежал во Францию, проведя перед этим более месяца в психиатрической лечебнице, и с тех пор избегал визитов не только в Америку, но и в Великобританию, опасаясь возможной экстрадиции.

Адвокаты режиссера много лет пытаются доказать несостоятельность вердикта, утверждая, что Полански является жертвой американской судебной системы.