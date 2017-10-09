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В мире

Глава Пентагона призвал армию США к готовности к войне с КНДР

время публикации: 19:53 | последнее обновление: 20:29 блог версия для печати фото
Глава Пентагона призвал армию США к готовности к войне с КНДР
Глава Пентагона призвал армию США к готовности к войне с КНДР
Глава Пентагона призвал армию США к готовности к войне с КНДР

В понедельник, 9 октября, министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на ежегодной встрече Ассоциации армии Соединенных Штатов, призвал американских военных быть готовыми к военному варианту разрешения кризиса в отношениях с Северной Кореей.

Он отметил, что Пхеньян продолжает провокационные действия в отношении Южной Кореи, Японии и США.

"Армия США должна быть готова к военному варианту, которым может воспользоваться наш президент, если это будет необходимо", – заявил Мэттис.

В связи с этим заявлением американские СМИ вспоминают недавние жесткие заявления президента США Дональда Трампа в отношении руководства КНДР и Ирана, а также его слова, что политика Белого дома в отношении Пхеньяна за последние 25 лет не принесла должного результата.

Вечером 5 октября перед ужином в Белом доме, проходившим после брифинга с командованием американской армии, Дональд Трамп озадачил журналистов загадочным заявлением. Президент обвел указательным пальцем зал вокруг себя и спросил журналистов: "Знаете, что это значит? Возможно, это затишье перед бурей".

Каким-либо образом комментировать это заявление Трамп отказался. Однако на фоне его выступления на совещании с руководством министерства обороны и высшими офицерами армии США, в ходе которого он сделал ряд жестких заявлений в отношении Ирана и Северной Кореи, этот жест был воспринят многими как угроза в адрес Тегерана и Пхеньяна.

Накануне газета The Washington Post сообщила: на следующей неделе президент США Дональд Трамп объявит о том, что не будет ратифицировать ядерную сделку с Ираном, заключенную в июле 2015 года, и поручит Конгрессу разработать следующие действия в этом направлении.

В этой статье говорилось: Трамп пришел к выводу, что соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, не является "жизненно важным для интересов Соединенных Штатов Америки в области национальной безопасности", как того требует федеральный закон.

Впрочем, как утверждают авторы статьи, Трамп не будет рекомендовать Конгрессу ужесточать санкции в отношении Исламской республики, оставив это на усмотрение законодателей.

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// NEWSru.co.il // В мире // 6 октября 2017 г.
Президент США Дональд Трамп: "Возможно, это затишье перед бурей"







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