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В мире

Никки Хейли подала в отставку с поста постпреда США при ООН

время публикации: 17:20 | последнее обновление: 18:08 блог версия для печати фото
Никки Хейли подала в отставку с поста постпреда США при ООН
Никки Хейли подала в отставку с поста постпреда США при ООН
Никки Хейли подала в отставку с поста постпреда США при ООН

Во вторник, 9 октября, стало известно, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подала в отставку. Об этом одним из первых сообщил американский новостной портал Axios.

Согласно этому источнику, президент США Дональд Трамп уже принял отставку Хейли.

Телеканал CNBC передал, что утром 9 октября Хейли проследовала мимо репортеров в Белом доме, не остановившись, чтобы ответить на их вопросы. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, в 10:30 по местному времени Никки Хейли встретится в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.

Сам Трамп также анонсировал "большое объявление", которое сделает "со своим другом" Хейли.

На брифинге Дональд Трамп поблагодарил Хейли за проделанную работу, а также сообщил, что о своем намерении "взять небольшой перерыв" после двух лет на посту, Никки Хейли сказала ему еще полгода назад. Трамп пообещал, что, если она позднее захочет вернуться на любую другую должность, она всегда сможет это сделать.

Свой пост Никки Хейли покинет в конце года.

Никки Хейли сообщила, что она не намеревается бороться за президентский пост на выборах 2020 года, а будет поддерживать предвыборную кампанию Дональда Трампа.

46-летнюю Никки Хейли называли одним из самых произраильских представителей США в ООН.

На последней Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил Никки Хейли в своей речи с трибуны форума, а затем и при личной встрече "на полях конференции". Обратившись к Хейли, Нетаниягу сказал: "Я говорю как бывший посол Израиля в ООН и как человек, который каждый год здесь выступает. И каждый год я говорю то, что должен сказать об ООН, но вчера сказал, что ее зал по-прежнему полон миазмов антиизраильских и антисемитских решений, что, по сути, одно и то же. Я хочу поблагодарить вас за очищение воздуха в этом зале. Шаги, которые вы с президентом Трампом предприняли в отношении ЮНЕСКО, UNRWA, антиизраильских резолюций и резолюций, осуждающих ХАМАС, просто потрясающие".



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