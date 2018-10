Никки Хейли подала в отставку с поста постпреда США при ООН

Во вторник, 9 октября, стало известно, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подала в отставку. Об этом одним из первых сообщил американский новостной портал Axios.

Согласно этому источнику, президент США Дональд Трамп уже принял отставку Хейли.

Телеканал CNBC передал, что утром 9 октября Хейли проследовала мимо репортеров в Белом доме, не остановившись, чтобы ответить на их вопросы. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, в 10:30 по местному времени Никки Хейли встретится в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.

Сам Трамп также анонсировал "большое объявление", которое сделает "со своим другом" Хейли.

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.