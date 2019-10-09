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NEWSru.co.il :: В мире9 октября 2019 г., 17:21

Галле: злоумышленник пытался ворваться в синагогу, где находились около 80 человек

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Галле: злоумышленник пытался ворваться в синагогу, где находились около 80 человек
 
   
 
 
Галле: злоумышленник пытался ворваться в синагогу, где находились около 80 человек

В среду, 9 октября, в городе Галле (Германия), около 13:40 неизвестные открыли стрельбу возле здания местной синагоги. В результате стрельбы, по предварительным данным, погибли два человека; еще два человека были ранены и доставлены в больницу.

Вскоре после этого СМИ сообщили, что некий злоумышленник швырнул гранату на территорию еврейского кладбища. Также поступали сообщения о других инцидентах со стрельбой, однако пока полиция Галле не обнародовала официальную информацию о том, что происходит в городе.

Жителей призывают не выходить на улицу и не распространять слухи. Один из подозреваемых в причастности к инциденту со стрельбой задержан.

Как сообщает издание Spiegel, есть сведения о том, что один из злоумышленников пытался ворваться в местную синагогу. Макс Привороцкий, председатель Еврейской общины Галле, подтвердил эту информацию. В синагоге находились в этот момент около 70-80 человек.

По словам Привороцкого, который следил за происходящим у дверей синагоги посредством камеры видеонаблюдения, злоумышленник несколько раз выстрелил в дверь, затем бросил в нее несколько бутылок с "коктейлем Молотова" или гранат. Увидев, что его действия ни к чему не привели, преступник ушел.

Федеральная прокуратура ведет расследование. Происшествия пока не классифицированы как "теракт" или "попытка теракта".

Позднее стало известно, что стрельба была слышна также в городе Ландсберге, расположенном приблизительно в 15 километрах от Галле.



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