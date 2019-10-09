Лидеры Израиля назвали терактом нападение на синагогу в Германии

Президент Реувен Ривлин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и глава МИДа Израэль Кац назвали нападение на синагогу в германском городе Галле терактом.

В официальном "твиттере" министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца появилась запись на немецком языке, в которой говорится: "Я потрясен терактом, который произошел сегодня в синагоге в Галле. Я обращаюсь к министру иностранных дел Германии Хейко Маасу и правительству Германии с требованием усилить борьбу с антисемитизмом и сделать все, чтобы предотвратить подобные явления, а также судить виновных по всей строгости закона". На иврите Исраэль Кац написал: "Это напоминает мрачные периоды в еврейской истории".

"Террористический акт против общины немецкого города Галле в Судный день, самый святой день для нашего народа, является еще одним проявлением роста антисемитизма в Европе. От имени израильского народа я выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", - сказал глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу, призвав власти Германии бороться с проявлениями антисемитизма".

Президент Реувен Ривлин заявил, что нападение в Галле стало следствием поднимающего голову антисемитизма в Европе.

В среду, 9 октября, в городе Галле (Германия), около 13:40 неизвестные открыли стрельбу возле здания местной синагоги. В результате стрельбы погибли два человека; еще два человека были ранены и доставлены в больницу.

Затем была брошена граната на территорию еврейского кладбища, расположенного рядом с синагогой.

Макс Привороцкий, председатель Еврейской общины Галле, сообщил изданию Spiegel о том, что злоумышленник несколько раз выстрелил в дверь синагоги, затем бросил в нее несколько бутылок с "коктейлем Молова" или гранат. Поскольку дверь в синагогу осталась закрытой, преступник ушел.

Привороцкий рассказывает, что он следил за происходящим за стенами синагоги посредством камеры видеонаблюдения. По его словам, в момент нападения в помещении синагоги находились около 70-80 человек.

Позднее стало известно, что неизвестные также стреляли в городе Ландсберге, расположенном приблизительно в 15 километрах от Галле.

По данным в израильских и немецких СМИ, обе жертвы теракта были убиты недалеко от синагоги: женщина - возле еврейского кладбища, мужчина - возле закусочной с швармой.

Генпрокуратура Германии, отвечающая за проведение следственных мероприятий в случае терактов, взяла на себя расследование нападения в Галле. В заявлении прокуратуры говорится, что в данном случае речь идет о преступлении, "направленном против внутренней безопасности Федеративной республики". При этом следственные органы воздерживаются от классификации нападения как теракта.

По информации Independent , стрелок вел онлайн-трансляцию. Он был зарегистрирован на сайте для любителей компьютерных игр под псевдонимом "anon", а о себе написал, что является отрицателем Холокоста.

В самом начале трансляции, еще сидя в своей машине, мужчина заявил, что феминизм является причиной снижения рождаемости, за что теперь Запад расплачивается наплывом иммигрантов. Он также объявил, что причиной всех бед являются евреи. Съемка велась с помощью экшен-камеры, закрепленной на голове мужчины, и использовал для трансляции платформу Twitch, предназначенную для записи потокового видео во время игр. Independent пишет, что видео уже удалено с сайта.

Издание Spiegel-Online со ссылкой на свои источники в следственных органах сообщает, что нападение на синагогу в городе Галле, по всей видимости, было осуществлено одним человеком. Главным подозреваемым является 27-летний Штефан Б., уроженец федеральной земли Саксония-Ангальт. По информации Spiegel, подозреваемый не имел приводов в полицию. Он был арестован сотрудниками полиции вскоре после стрельбы возле синагоги.





