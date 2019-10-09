Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии

В среду, 9 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по химии.

В этом году лауреатами премии стали Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Ёсино. Представитель Нобелевского комитета объявил, что премия присуждена ученым за разработку литий-ионных батарей.

10 октября, после годичного перерыва, будут названы лауреаты Нобелевской премии по литературе. На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Лауреаты Нобелевской премии 2019 года

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины в этом году стали Уильям Келин (Гарвардский университет, США), Питер Рэтклифф (Оксфордский университет, Великобритания) и Грегг Семенца (Гарвардский университет, США) за "открытия того, как клетки реагируют и адаптируются к доступности кислорода". Эти ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали канадский ученый Джеймс Пиблс "за теоретические открытия в области физической космологии" (половина премии), а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды" (вторая половина премии).

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 950 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия по химии в прошлом, 2018 году

В прошлом году лауреатами премии в области химии были объявлены трое ученых: первая половина – Фрэнсис Арнольд (США), вторая половина – Джорджу Смиту (США) и Грэгори Винтеру (Великобритания). Арнольд получила премию за исследования в области "направленной эволюции ферментов". Смит и Винтер – за разработку метода фагового дисплея, приведшего к прорыву в области поиска новых антител.





