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В мире

В Домодедово пассажирка укусила сотрудника полиции

время публикации: 15:49 | последнее обновление: 15:53 блог версия для печати фото
В Домодедово пассажирка укусила сотрудника полиции

В субботу, 9 сентября, на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Красноярск (аэропорт Домодедово), произошел неприятный инцидент, сообщает "Интерфакс".

Вылет был задержан из-за женщины, нарушавшей общественный порядок. Увидев, что проблему не удастся разрешить своими силами, командир воздушного судна вызвал сотрудников полиции, чтобы они "помогли" дебоширке покинуть самолет. Сопротивляясь, женщина укусила за руку одного из полицейских. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, скандальная пассажирка задержана, ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.



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