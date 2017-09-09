Мужчина, вернувшись домой, нашел в своей кровати незнакомую голую женщину

Житель Северной Калифорнии, города Андерсон, вернувшись домой, обнаружил в своей постели незнакомую голую женщину, которая безмятежно спала, сообщает Mercury news.

По словам мужчины, подходя к дому, он увидел на крыльце нож, затем, уже на кухне, обнаружил пустую бутылку из-под пива, недоеденный бутерброд, а также обнаружил, что оставленная им утром пачка сигарет исчезла. В ванной была разбросана одежда. Однако главный сюрприз ждал хозяина дома в спальне: незакомка, спящая в его кровати.

Мужчина поспешил вызвать полицию, однако пока он разговаривал с диспетчером, женщина проснулась, оделась и села в кресло на крыльце дома.

Незнакомкой оказалась 33-летняя Мишель Уоткинс, которая подозревается в краже со взломом. Она помещена под стражу, поскольку никто не внес за нее залог в размере 25 тысяч долларов.





