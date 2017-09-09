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В мире

Евреев-пожарных отстранили от работы из-за "растительности" на лице

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 09:07 блог версия для печати фото
Евреев-пожарных отстранили от работы из-за "растительности" на лице

Двое пожарных, 28-летний Джошуа Киршнер и 35-летний Джонатан Индиг, обратились в федеральный суд Бруклина с жалобой на пожарную службу департамента Лоуренс-Сидархерст, сообщает New York Daily News.

Пожарных, исповедующих иудаизм, возмутило дискриминационное решение начальства отстранить их от работы на том основании, что они в течение нескольких дней являлись небритыми в отделение пожарной охраны.

Решение было основано на одном из пунктов правил соблюдения безопасности, согласно которому, на лицах пожарных не должно быть "растительности", которая может помешать противогазу плотно прилегать к коже. При этом, в правилах не указывается, щетина какой именно длины является помехой для ношения противогаза.

Пожарные утверждали, что бриться в течение тридцати трех дней после праздника Песах им запрещает традиция.



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