Евреев-пожарных отстранили от работы из-за "растительности" на лице

Двое пожарных, 28-летний Джошуа Киршнер и 35-летний Джонатан Индиг, обратились в федеральный суд Бруклина с жалобой на пожарную службу департамента Лоуренс-Сидархерст, сообщает New York Daily News.

Пожарных, исповедующих иудаизм, возмутило дискриминационное решение начальства отстранить их от работы на том основании, что они в течение нескольких дней являлись небритыми в отделение пожарной охраны.

Решение было основано на одном из пунктов правил соблюдения безопасности, согласно которому, на лицах пожарных не должно быть "растительности", которая может помешать противогазу плотно прилегать к коже. При этом, в правилах не указывается, щетина какой именно длины является помехой для ношения противогаза.

Пожарные утверждали, что бриться в течение тридцати трех дней после праздника Песах им запрещает традиция.





