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В мире

Девушка не верит в вину своих родителей, убивших ее старшую сестру

время публикации: 18:08 | последнее обновление: 18:17 блог версия для печати

26-летняя Мевиш Ахмед, британка пакистанского происхождения, регулярно навещает своих родителей, отбывающих пожизненный срок за убийство ее старшей сестры, Шафилеи, пишет Daily Mail.

Ифтихар и Фарзана Ахмед, проживающие в британском городе Уоррингтоне, согласно материалам следствия, в 2003 году задушили свою 17-летнюю дочь полиэтиленовым пакетом за то, что она "опозорила честь семьи". Убийство было совершено на глазах четырех братьев и сестер девушки.

Затем, в течение девяти лет, супруги Ахмед скрывали содеянное, однако в 2012 году младшая сестра Шафилеи, Алеша, выступила на суде в качестве свидетеля обвинения, рассказав, как было совершено преступление.

По словам девушки, которая в настоящее время живет под чужим именем в соответствии с программой защиты свидетелей, убить Шафилею потребовала мать, отдав отцу приказание на урду. Задушив дочь, он проткнул ее грудь ножом, а мать приготовила сумки, чтобы разложить в них фрагменты тела.

Тем не менее, Мевиш Ахмед, которая видела то же самое, что и ее сестра Алеша, утверждает, что ее родители невиновны.



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// NEWSru.co.il // В мире // 21 мая 2012 г.
Британия: супруги Ахмед убили свою дочь на глазах у сестры







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