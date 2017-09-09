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В мире

Ураган "Ирма" атаковал Кубу и двинулся к Флориде

время публикации: 18:58 | последнее обновление: 19:21 блог версия для печати фото
Ураган "Ирма" атаковал Кубу и двинулся к Флориде
Ураган "Ирма" атаковал Кубу и двинулся к Флориде
Ураган "Ирма" атаковал Кубу и двинулся к Флориде

В субботу, 9 сентября, ураган "Ирма", надвигавшийся прямо на Майами, атаковал Кубу и несколько изменил маршрут, сместившись к западу.

Несмотря на то, что категория опасности урагана была снижена до 3-й, власти Майами не отменили распоряжение об эвакуации населения, более того, чиновники обратились к гражданам с призывом не возвращаться в свои дома вплоть до особого распоряжения, так как это может быть опасно для жизни. По прогнозам, через несколько часов сила урагана снова возрастет.

Во Флориде эвакуированы более 5 млн человек, около 50 тысяч находятся во временных убежищах. В субботу утром губернатор Флориды Рик Скотт буквально умолял людей покинуть опасные районы, утверждая, что такого стихийного бедствия в штате еще не бывало. Спустя несколько часов он сказал, обращаясь к населению: "Ураган уже здесь".

Между тем, сегодня ураган достиг северного побережья Кубы. Куба гордится своими методами подготовки к атакам ураганов, которые и на этот раз были своевременно применены. Более миллиона кубинцев были эвакуированы. По предварительным данным, жертв удалось избежать.

Особенно ураган свирепствовал в провинциях Камагуэй, Сьего-де-Авила и Лас-Тунас, где были повалены сотни деревьев, разорваны линии электропередач, некоторые районы затоплены, поскольку высота волн достигала семи метров.

По оценке специалистов, "Ирма" представляет собой один из самых мощных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. В результате этого урагана уже было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). Погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения и травмы. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без воды и электричества.



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