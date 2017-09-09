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Категория урагана "Ирма" вновь повышена до 5-й, ожидаются катастрофические последствия

время публикации: 06:53 | последнее обновление: 07:09 блог версия для печати фото
Категория урагана "Ирма" вновь повышена до 5-й, ожидаются катастрофические последствия
Жители прибрежных районов Флориды покидают свои дома
Жители прибрежных районов Флориды укрепляют свои дома перед ураганом

Национальный центр по наблюдению за ураганами США поздно вечером в пятницу, 8 сентября, вновь повысил до максимальной пятой (по шкале Саффира-Симпсона) категорию опасности урагана "Ирма", приближающегося к побережью штата Флорида. Ранее категория была снижена до 4-й.

В настоящее время "Ирма" движется от Багамских островов в сторону Кубы и Флориды. Скорость ветра достигает почти 260 км/ч.

Ожидается, что ураган "Ирма" достигнет побережья Флориды к утру воскресенья, 10 сентября, а в понедельник достигнет и штата Джорджия.

По оценке специалистов, "Ирма" представляет собой один из самых мощных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. В результате этого урагана уже было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). Погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения и травмы. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без воды и электричества.

Пятая категория опасности означает, что потенциальный ущерб во Флориде и Джорджии в результате этого урагана может быть катастрофическим. По оценке специалистов, ураган "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье штата Техас и привел к катастрофическому наводнению, в результате которого погибли более 60 человек.

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