Спустя сутки после землетрясения Мексику атаковал шторм "Катя"

В субботу, 9 сентября, штат Веракрус принял на себя удар, нанесенный по мексиканскому побережью тропическим штормом "Катя". Ураганный ветер сопровождался сильным дождем. По предварительным данным, жертвами стихии стали два человека.

Тропический шторм пришел в Мексику спустя сутки после мощного землетрясения, унесшего жизни десятков человек. По состоянию на 9 сентября, власти подтвердили гибель 61 человека. Однако не исключено, что число жертв будет расти, поскольку еще не разобраны завалы, возникшие на месте рухнувших зданий. Сообщается о сотнях пострадавших.

Согласно уточненным данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 8,1. Эпицентр землетрясения располагался возле побережья штата Чьяпас, очаг залегал на глубине 69,7 километра.

В городе Оахака обрушился отель: предположительно, под завалами могли оказаться четыре человека. В штате Чьяпас разрушено множество строений.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение самым мощным за последние 100 лет. В стране объявлен трехдневный траур.

В ближайшее воскресенье, 10 сентября, премьер-министр Израиля отправится с рабочим визитом в Латинскую Америку. Биньямин Нетаниягу посетит Аргентину, Колумбию и Мексику. Однако пока нет никаких данных о том, будут ли внесены в программу визита какие-либо изменения, связанные с ситуацией в Мексике.