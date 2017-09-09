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В мире

Побережье Мексики атакует тропический шторм "Катя"

время публикации: 13:57 | последнее обновление: 14:16 блог версия для печати фото
На побережье Мексики обрушился шторм "Катя"

В субботу, 9 сентября, муниципалитет Теколутла, входящий в штат Веракрус (Мексика), первым принял на себя удар, нанесенный по мексиканскому побережью тропическим штормом "Катя", сообщает Daily Mail.

Максимальная скорость порывов ветра "Кати" составляет примерно 75 километров в час, шторм движется на юго-восток со скоростью 3,5 км в час. По прогнозам синоптиков, шторм может привести к оползням и наводнениям в северном Веракрусе, восточном Идальго и Пуэбле.

Между тем, власти Мексики заняты ликвидацией последствий землетрясения, произошедшего накануне. Согласно уточненным данным Геологической службы США, его магнитуда составила 8,1. Эпицентр землетрясения располагался возле побережья штата Чьяпас, очаг залегал на глубине 69,7 километра.

В результате землетрясения погибли более 60 человек. Спасатели опасаются, что число жертв будет расти. Сообщается о сотнях пострадавших.

На Тихоокеанском побережье страны была объявлена угроза цунами высотой до 3 метров. В настоящее время подтверждено, что на мексиканское побережье идет цунами высотой не менее 1 метра. Предупреждения о цунами опубликовали также власти Гватемалы, Панамы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Гондураса и Эквадора.

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