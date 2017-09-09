Взрыв в Киеве: названо имя погибшего "врага Кадырова" и имя пострадавшей женщины

В пятницу, 8 сентября, в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и ребенок. Сообщалось, что погибший – Тимур Махаури, гражданин Грузии. В субботу стало известно, что, по данным Службы безопасности Украины, настоящее имя погибшего – Али Тимаев. Об этом сообщает УНИАН.

Али Тимаев родился в Чечне (с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района) 4 апреля 1978 года.

В период с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение. В 2008 году принимал непосредственное участие в грузино-российской войне на стороне Грузии.

На него было совершено три покушения, в том числе – 8 марта 2009 года в Тбилиси. Тимаев поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО.

Также украинские СМИ, в том числе "24 Канал", назвали имя пострадавшей в результате взрыва женщины. Это – известная модель Наталья Кошель.