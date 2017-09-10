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Известная журналистка Юлия Латынина покинула Россию

время публикации: 9 сентября 2017 г., 23:41 | последнее обновление: 9 сентября 2017 г., 23:45 блог версия для печати фото
Юлия Латынина

Журналистка "Новой газеты" Юлия Латынина уехала из России после поджога неизвестными ее автомобиля. Об этом в субботу, 9 сентября, она заявила по Skype в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в своей еженедельной программе "Код доступа".

Латынина сказала, что в настоящее время находится вместе с родителями за границей, не уточнив, где именно. Она добавила, что вряд ли в ближайшее время вернется в Россию.

3 сентября Юлия Латынина сообщила о поджоге ее автомобиля.

"Сегодня утром ни с того ни с сего загорелась моя машина и сгорела дотла. Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелетальным отравляющим веществом", – сказала журналистка в эфире "Эха Москвы".

В ночь на 19 июля дом Юлии Латыниной в подмосковном Переделкино и ее автомобиль были опрысканы едким химическим составом, в результате чего пострадали восемь человек, включая двух детей 5 и 9 лет и четырех людей пенсионного возраста.

Напомним, в августе 2016 года двое неизвестных напали на обозревателя "Новой газеты" в центре Москвы. Один из них вылил на Латынину фекалии, второй дожидался на мотоцикле. После этого они скрылись.

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