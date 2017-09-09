Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 58 человек

В результате землетрясения, происшедшего в пятницу, 8 сентября, на юге Мексике, по последним данным местных властей, погибли 58 человек, сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно уточненным данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 8,1. Его эпицентр располагался возле побережья штата Чьяпас, очаг залегал на глубине 69,7 километра.

Спасатели опасаются, число жертв будет расти. Сообщается о сотнях пострадавших.

Около двух миллионов зданий остались без электричества в первые часы после землетрясения, однако к вечеру электроэнергия была возвращена в 74% домов. В пострадавших от землетрясения районах уже сейчас ощущается нехватка питьевой воды, запаса которой, по данным местных властей, хватит на 36-48 часов.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал сегодняшнее землетрясение самым мощным за последние 100 лет.