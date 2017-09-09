На двери квартиры еврейской четы неизвестные вандалы изобразили свастику

Уилл и Эмма Розенбаум, еврейская пара, переехавшая в штат Колорадо из Нью-Йорка, где проживала в ультраортодоксальном квартале, была потрясена появлением свастики на дверях их новой квартиры, пишет Newsweek.

Согласно еврейской традиции, чуть ниже дверного звонка супруги прибили мезузу (пергамент, содержащий часть текста молитвы Шма, и помещенный в футляр). Вероятно, это и позволило злоумышленникам определить, что в квартире живут евреи.

Вандалы дважды за последнюю неделю обезобразили свастикой входную дверь четы Розенбаум. Полиция также дважды прибывала на вызов, однако найти вандалов не удалось.





