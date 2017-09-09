Чемпионка мира по бодибилдингу погибла в огне, когда ее машина врезалась в грузовик

В субботу, 9 сентября, в Аргентине, погибла трехкратная чемпионка мира по бодибилдингу Алехандра Рубио, сообщает The Sun.

Причиной гибели Рубио стала авария: автомобиль, за рулем которого она была, врезался в грузовик, в результате столкновения машина загорелась.

Вместе с Алехандрой Рубио в автомобиле находились еще четверо спортсменов, ехавших на турнир по бодибилдингу в Сантьяго-дель-Эстеро. Все они погибли.

Водитель грузовика и находившийся рядом с ним мужчина госпитализированы с сильными ожогами. Алехандра Рубио был президентом Аргентинской ассоциации фитнеса и бодибилдинга (AAFF) с 2013 года.