Морская соль, употребляемая в пищу, содержит пластик

Ученые обнаружили, что морская океаническая соль, столь любимая поварами всего мира, содержит мельчайшие частицы пластика. Пластик был найден в морской соли, продаваемой в Великобритании, Европе, США и Китае. Это подтверждает, что пластиковый мусор, попадающий в океаны, неизменно попадает в пищу, пишет Daily Mail.

Кроме того, в начале этого года исследователи из Франции, Великобритании и Малайзии протестировали 17 видов соли из восьми стран (Австралии, Франции, Ирана, Японии, Малайзии, Новой Зеландии, Португалии и Южной Африки). Результат показал, что 16 из них содержали микрочастицы пластика: 41,6% оказались пластичными полимерами, 23,6% составили пигменты пластмассы, 5,5% состояли из аморфного углерода, и 29,1% определить не удалось.

А исследователи из Университета Плимута установили, что более трети рыбы, пойманной в Ла-Манше, содержит пластиковые частицы.

Ученые считают, что причиной загрязнения океана являются одноразовые емкости, в частности, пластиковые бутылки.

Согласно предположениям ученых, пластик, оказавшись в море, становится "магнитом" для токсинов и загрязняющих веществ. Тем не менее, не существует исследований о пластиковых частиц, попадающих в организм, на здоровье человека.





