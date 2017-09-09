Сергей Удальцов отказался от дачи показаний в Следственном комитете

Следственный комитет России вызвал оппозиционера Сергея Удальцова и допросил о причастности некоторых лиц к организации митинга на Болотной площади в Москве в 2012 году. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Сегодня в Следственный комитет России вызван Сергей Удальцов. Решение о его допросе было принято после пресс-конференции, на которой Удальцов сделал ряд заявлений относительно акций протеста, а также дал оценку действиям лиц, связанных с этими событиями. Он допрошен о лицах, возможно причастных к организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади в 2012 году", – цитирует Петренко РИА Новости.

Сам Удальцов заявил, что от дачи показаний отказался.

"В соответствии со статьей 51 Конституции РФ я отказался давать показания. Все, что касается событий 2012 года, мной было сказано на предварительном следствии, показания я давал в суде, сейчас мне добавить нечего", – заявил оппозиционер.

Сергей Удальцов был осужден вместе со своим соратником Леонидом Развозжаевым на 4,5 года колонии общего режима по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. 8 августа он был освобожден из колонии в Тамбовской области в связи с завершением срока наказания.