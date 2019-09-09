CNN: США отозвали шпиона из России из опасений об утечке данных из Белого дома

В 2017 году американские спецслужбы провели успешную операцию по эвакуации одного из самых высокопоставленных своих источников в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа.

Как утверждается, решение об эвакуации американского шпиона было принято в связи с опасениями о том, что президент США Дональд Трамп и его приближенные небрежно обходились с секретной информацией, что могло привести к разоблачению источника.

Данный шаг был предпринят после того, как Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка. На встрече обсуждались предоставленные Израилем материалы о действиях "Исламского государства" в Сирии.

По данным источников CNN, президент Трамп не сообщал своим собеседникам об американском источнике в Кремле напрямую, однако в ходе разговора эта тема была затронута.

Утверждается, что Майк Помпео, исполнявший тогда обязанности директора ЦРУ, заявил сотруднику администрации Трампа, что президент передал русским слишком много информации о деятельности американских спецслужб.

Представитель госсекретаря США Майка Помпео отказался прокоммментировать полученную CNN информацию.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила: "Публикация CNN не только является неверной, но и может подвергнуть опасности жизни людей".

Напомним, что сразу после встречи Трампа, Лаврова и Кисляка в Белом доме, в мае 2017 года, издание The Washington Post сообщало со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, что президент США главе российского МИДа секретную информацию, связанную с операциями США и союзников против "Исламского государства".

Сообщалось, что речь шла о секретной информации, предоставленной стратегическим партнером США, который не давал разрешение на передачу данных России. Согласно источникам The Washington Post, разглашение этой информации Трампом ставит под угрозу сотрудничество США с союзником, имеющим источники в "Исламском государстве". Под "стратегическим партнером США" подразумевался Израиль.

Представители Белого дома и Кремля опровергали эту информацию.





