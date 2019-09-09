18+
9 сентября 2019 г.
последняя новость: 22:21
Эдельсоны о Саре Нетаниягу : «Она ? сумасшедшая!»
Ганц, арабы и Либерман уже объединились против Ликуда
«Устав СМИ» — равнение на Египет
Состоялась высотная прогулка между башен «Москва-сити» на рекордной высоте
Мир оливкового масла
Лучшие фильмы и платья кинофестиваля
3 продукта, которые убивают раковые клетки
Ученые открыли рецепт омоложения
Разговор с Ларисой Амир
Ссора с США доведет Турцию до ядерной кнопки
Израиль уже ведет "войны будущего"
Скандал Омар-Тлайеб
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:25 В Берлине совершено антисемитское нападение на израильтянина
17:53 Королева Елизавета утвердила законопроект о запрете на выход из ЕС без договора
17:13 CNN: США отозвали шпиона из России из опасений об утечке данных из Белого дома
15:46 Выборы в России: успех "умного голосования"
15:46 В Испании погиб Суф Адлер из Рамат а-Шарона
13:51 Тайфун "Факсай" в Японии: есть жертвы, повреждена крупнейшая солнечная станция
12:39 Член неонацистской партии стал главой администрации немецкого Альтенштадта
11:46 В Испании погиб 22-летний израильтянин
11:38 Индия пытается восстановить связь с обнаруженным на Луне модулем "Викрам"
21:43 Франция угрожает наложить вето на продление переговоров о Brexit
Загрузка...
В мире

CNN: США отозвали шпиона из России из опасений об утечке данных из Белого дома

время публикации: 17:13 | последнее обновление: 17:21 блог версия для печати фото
CNN: США отозвали шпиона из России из опасений об утечке данных из Белого дома
Сергей Лавров и Дональд Трамп

В 2017 году американские спецслужбы провели успешную операцию по эвакуации одного из самых высокопоставленных своих источников в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа.

Как утверждается, решение об эвакуации американского шпиона было принято в связи с опасениями о том, что президент США Дональд Трамп и его приближенные небрежно обходились с секретной информацией, что могло привести к разоблачению источника.

Данный шаг был предпринят после того, как Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка. На встрече обсуждались предоставленные Израилем материалы о действиях "Исламского государства" в Сирии.

По данным источников CNN, президент Трамп не сообщал своим собеседникам об американском источнике в Кремле напрямую, однако в ходе разговора эта тема была затронута.

Утверждается, что Майк Помпео, исполнявший тогда обязанности директора ЦРУ, заявил сотруднику администрации Трампа, что президент передал русским слишком много информации о деятельности американских спецслужб.

Представитель госсекретаря США Майка Помпео отказался прокоммментировать полученную CNN информацию.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила: "Публикация CNN не только является неверной, но и может подвергнуть опасности жизни людей".

Напомним, что сразу после встречи Трампа, Лаврова и Кисляка в Белом доме, в мае 2017 года, издание The Washington Post сообщало со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, что президент США главе российского МИДа секретную информацию, связанную с операциями США и союзников против "Исламского государства".

Сообщалось, что речь шла о секретной информации, предоставленной стратегическим партнером США, который не давал разрешение на передачу данных России. Согласно источникам The Washington Post, разглашение этой информации Трампом ставит под угрозу сотрудничество США с союзником, имеющим источники в "Исламском государстве". Под "стратегическим партнером США" подразумевался Израиль.

Представители Белого дома и Кремля опровергали эту информацию.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 мая 2017 г.
СМИ: Трамп передал России секретную информацию; Белый дом и Кремль опровергают





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 9 сентября 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019