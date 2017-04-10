10 апреля 2017 г.
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В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете соцсетей для детей младше 14 лет

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 11:59 блог версия для печати

Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете доступа к соцсетям детям младше 14 лет. Проект закона Милонова опубликован на сайте Госдумы.

Инициатива объясняется наличием так называемых "групп смерти" в социальных сетях и негативным влиянием, которому подвергаются в соцсетях подростки.

Кроме этого, Милонов предлагает запретить пользоваться социальными сетями в рабочее время.

Ранее в понедельник ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым, большинство россиян (62%) поддерживают идею запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями.

Отметим, что больше всего сторонников запрета (67%) среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18-24 года).

Против инициативы о запрете соцсетей для детей младше 14 лет выступили 35% опрошенных. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля противников такого шага существенно больше - 47%.



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