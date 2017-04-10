В Канаде в результате снежного обвала погибли четыре туриста

В воскресенье, 9 апреля, к северу от Ванкувера (Канада) в результате обрушения снежного карниза на одном из популярных горных маршрутов погибли, по меньшей мере, четыре туриста, сообщает сайт телеканала CTV News.

По данным телеканала, после инцидента выживший из группы встретил на маршруте еще одного туриста, который связался с полицией. На данный момент продолжаются поиски шестого члена группы, передает РИА Новости.

По словам представителя спасательной группы, у некоторых туристов были приспособления на случай схода лавины, но все же восхождение в горы в таких погодных условиях требует особой подготовки.