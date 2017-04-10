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В мире

Во Франции растет популярность левого кандидата в президенты Жана-Люка Меланшона

время публикации: 12:09 | последнее обновление: 12:09 блог версия для печати фото
Жан-Люк Меланшон

После двух теледебатов кандидатов в президенты Франции опросы показали, что лидер "Левой партии" Жан-Люк Меланшон догоняет центриста Эммануэля Макрона и ультраправую Марин Ле Пен, сообщает The Guardian.

После вторых телевизионных дебатов около 19% опрошенных заявили, что будут голосовать за Меланшона, который таким образом вышел на третье место в предвыборной гонке.

Согласно опросу, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен набрали бы по 24% голосов избирателей.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля.

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