СМИ: глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об уходе в отставку, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Пресс-служба Национального банка Украины сообщила о проведении в 11 часов 10 апреля пресс-конференции. Тема пресс-конференции не объявлялась.

СМИ и в прошлом неоднократно сообщали об отставке Гонтаревой. В последний раз Национальный банк Украины опроверг сообщения об отставке главы Нацбанка 6 апреля.

19 июня 2014 года Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой. Уже в конце 2014 года в отношении Гонтаревой было возбуждено уголовное расследование по статье 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление служебными полномочиями". Тогда же прозвучали первые призывы к отставке Гонтаревой.