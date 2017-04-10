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В мире

СМИ: глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке

время публикации: 10:07 | последнее обновление: 10:07 блог версия для печати фото
Валерия Гонтарева

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об уходе в отставку, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Пресс-служба Национального банка Украины сообщила о проведении в 11 часов 10 апреля пресс-конференции. Тема пресс-конференции не объявлялась.

СМИ и в прошлом неоднократно сообщали об отставке Гонтаревой. В последний раз Национальный банк Украины опроверг сообщения об отставке главы Нацбанка 6 апреля.

19 июня 2014 года Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой. Уже в конце 2014 года в отношении Гонтаревой было возбуждено уголовное расследование по статье 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление служебными полномочиями". Тогда же прозвучали первые призывы к отставке Гонтаревой.

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// NEWSru.co.il // В мире // 2 декабря 2014 г.
Глава Нацбанка Украины, против которой возбуждено уголовное дело, ушла в отставку







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