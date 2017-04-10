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В мире

В Казани возник сильный пожар в Храме всех религий

время публикации: 07:37 | последнее обновление: 07:41 блог версия для печати фото
Храм всех религий в Казани

В понедельник, 10 апреля, возник сильный пожар в казанском Храме всех религий. К тушению пожара привлечены более 50 человек и 15 единиц техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

Судя по имеющейся информации, пожар возник рано утром.

Информация уточняется.

Храм всех религий, также Вселенский храм, Международный культурный центр духовного единения – архитектурное сооружение в посёлке Старое Аракчино в городе Казани, возведение которого начато в 1994 году художником, архитектором, скульптором, целителем и общественным деятелем Ильдаром Хановым, напоминает Википедия. По замыслу автора и владельца комплекса, он сооружён как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций. Службы и обряды в комплексе не проводятся. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. Всего в проекте предусмотрены купола и другие знаковые элементы культовых зданий 16 религий, в том числе религиозных культов исчезнувших цивилизаций. В сооружении по воскресеньям открыт концертный зал, в котором проводятся музыкальные и поэтические вечера. Внутрь в обычные дни посетителей не пускают.

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// NEWSru.co.il // В мире // 19 июля 2012 г.
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