Умер русский писатель Кирилл Ковальджи

10 апреля, на 88 году жизни, умер российский поэт, прозаик, литературный критик и переводчик, главный редактор журнала "Кольцо А" Кирилл Владимирович Ковальджи.

14 марта этого года Ковальджи исполнилось 87 лет.

Член Союза писателей СССР, ПЕН-Центра, редколлегий множества журналов, Ковальджи был известен не только своими произведениями, но и тем, что из литературной студии, которой он руководил, выросли многие российские писатели более молодых поколений: Иван Жданов, Александр Еременко, Юрий Арабов, Владимир Тучков, Виктор Коркия и многие другие.

Стихи и проза Кирилла Ковальджи переводились на ряд европейских языков.