10 апреля 2017 г.
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В мире

Умер русский писатель Кирилл Ковальджи

время публикации: 13:27 | последнее обновление: 13:27 блог версия для печати фото
Кирилл Ковальджи

10 апреля, на 88 году жизни, умер российский поэт, прозаик, литературный критик и переводчик, главный редактор журнала "Кольцо А" Кирилл Владимирович Ковальджи.

14 марта этого года Ковальджи исполнилось 87 лет.

Член Союза писателей СССР, ПЕН-Центра, редколлегий множества журналов, Ковальджи был известен не только своими произведениями, но и тем, что из литературной студии, которой он руководил, выросли многие российские писатели более молодых поколений: Иван Жданов, Александр Еременко, Юрий Арабов, Владимир Тучков, Виктор Коркия и многие другие.

Стихи и проза Кирилла Ковальджи переводились на ряд европейских языков.

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Понедельник, 10 апреля 2017 г.
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