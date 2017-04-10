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В мире

СМИ: следователей по делу об убийстве Литвиненко пытались отравить

время публикации: 13:13 | последнее обновление: 13:17 блог версия для печати фото
СМИ: следователей по делу об убийстве Литвиненко пытались отравить

Один из детективов британского Скотленд-Ярда, расследовавший убийство бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко, рассказал журналистам, что когда они с коллегами в ходе расследования приехали в Москву, российские спецслужбы пытались их отравить, сообщает Daily Mail со ссылкой на документальный фильм телеканала Channel 4.

Инспектор Скотленд-Ярда Брайан Тарпи рассказывает в документальном фильме, что их с коллегами отправили в Москву в 2006 году, после смерти Литвиненко. Москва выразила полную готовность к сотрудничеству, однако, по словам Тарпи, на месте оказалось, что российские силовики задались целью помешать расследованию.

По словам Тарпи, за британскими детективами была установлена слежка, их номера подвергались обыскам и у них выкрали важную улику - аудиозапись беседы с одним из главных подозреваемых в организации убийства Литвиненко.

Одной из главных задач следователей были встречи с подозреваемыми в отравлении Литвиненко Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Британцам сказали, что Ковтун находится в больнице после отравления полонием, однако в ходе беседы Ковтун был полностью забинтован, видны были только глаза. Это навело следователей на мысль о том, что на месте их подозреваемого мог быть кто угодно.

Тарпи утверждает, что когда они с коллегами посетили генеральную прокуратуру, им предложили там чай, после которого у всех начались сильные проблемы с желудком.

"Я не сомневаюсь, что нас заразили чем-то вроде гастроэнтерита", - говорит детектив.

Напомним, что в ноябре 2006 года Александр Литвиненко, который в то время сотрудничал с британской контрразведкой M16, был отравлен радиоактивным чаем в отеле Millennium. При этом "полониевый след" был обнаружен в тех кварталах Лондона, где побывали посланники Кремля Андрей Луговой, ныне депутат Госдумы от партии ЛДПР, и его сообщник, бизнесмен Дмитрий Ковтун, ранее офицер советской армии.

В январе 2016 года в Лондоне был обнародован доклад сэра Роберта Оуэна – председателя открытого разбирательства по делу о гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

В докладе делается вывод, что Литвиненко был отравлен Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном во время совместного чаепития более 9 лет назад. "Я уверен, что Луговой и Ковтун добавили полоний-210 в чайник в Pine Bar в отеле Millenium 1 ноября 2006 года. Я также уверен, что они сделали это с намерением отравить Литвиненко", – сказано в докладе Оуэна. При этом отмечено, что нет данных, доказывающих, что Луговой и Ковтун точно знали, какое химическое вещество они используют.

По мнению сэра Роберта Оуэна, Луговой и Ковтун действовали по приказу других людей, по всей видимости, из руководства ФСБ.

Оуэн исключил версии самоубийства или случайного отравления Литвиненко. Отвергнута и версия о возможной причастности бизнесмена Бориса Березовского к гибели Литвиненко.

Российские государственные СМИ опубликовали реакцию Кремля на данный доклад: в Москве считают такой вариант завершения "дела Литвиненко" нелегитимным и неприемлемым.



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