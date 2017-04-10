10 апреля 2017 г.
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В мире

На саммите G-7 обсуждают санкции в отношении военного руководства России и Сирии

время публикации: 18:39 | последнее обновление: 18:39 блог версия для печати фото
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

В ходе заседания G-7 министры иностранных дел стран, входящих в "большую семерку", обсуждали возможность наложения новых санкций на представителей военного руководства России и Сирии.

Об этом пишет в понедельник, 10 апреля, британская газета The Telegraph со ссылкой на главу британского МИД Бориса Джонсона.

В преддверии встречи со своим итальянским коллегой Джонсон заявил, что "правила игры изменились": страны Запада требуют, чтобы Путин вывел войска из Сирии и прекратил поддерживать сирийского диктатора Башара Асада.

В кулуарах саммита Джонсон также заявил: США уже продемонстрировали перемену в отношении, и теперь обсуждается вариант дальнейшего ужесточения санкций. Под удар попадут представители военного руководства Сирии и России, которые причастны к сирийской кампании и несут ответственность за преступления Асада.

"Думаю, что русским следует двигаться вперед, а что касается Путина, то он чернит репутацию своей страны сотрудничеством в этим парнем, который нагло травит свой народ – весь мир это видит, и есть неопровержимые доказательства. Мы намерены дать Рексу Тиллерсону мандат от стран Запада на ультиматум, который он предъявит России: поддерживать Асада или же работать вместе с нами и искать лучшее решение сирийской проблемы", – приводит издание слова главы британского МИД.

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