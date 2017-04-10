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В мире

МИД России: "Действия США в Сирии – грубое нарушение международного права"

время публикации: 17:01 | последнее обновление: 17:01 блог версия для печати фото
Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сложившуюся после нанесения США ракетного удара по авиабазе в Хомсе.

Собеседники пришли к выводу, что такие действия являются грубым нарушением международного права и наносят ущерб борьбе с терроризмом, сообщается 10 апреля на официальном сайте МИД РФ.

"С обеих сторон подчеркнуто, что такие агрессивные действия против суверенного независимого государства являются грубым нарушением международного права, прежде всего Устава ООН, создают угрозы региональной безопасности, наносят ущерб борьбе с международным терроризмом" – говорится в тексте опубликованного на сайте сообщения.

Лавров и Зариф призвали к проведению тщательного беспристрастного расследования инцидента в сирийской провинции Идлиб, приведшего к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Министры также условились о поддержании тесных контактов в целях дальнейшей координации взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

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