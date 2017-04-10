В Берлине задержан марокканец, планировавший теракт у посольства РФ

Правоохранительные органы Германии задержали в минувшую субботу 24-летнего марокканца по имени Мохаммеда Б.Х., который планировал теракт у российского посольства в Берлине.

Об этом сообщает в понедельник, 10 апреля, газета Der Tagesspiegel со ссылкой на заявление федерального офиса по защите конституционного строя Германии.

Подозреваемый в подготовке теракта был задержан 8 апреля, в общине Борсдорф, которая входит в административный округ Лейпциг, однако пресса сообщила об этом спустя два дня.

Марокканец дает признательные показания. Он сообщил, что хотел смешаться с толпой протестующих у российского диппредставительства в столице Германии. Какие именно действия он намеревался предпринять, остается пока не известным. Не исключено, что такм образом задержанный планировал "отомстить" Москве за военные действия в Сирии.

Подозреваемый находится за решеткой. Отмечается, что суд учел тот факт, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в феврале этого года молодой человек грозил взорвать себя около образовательного центра в Борсдорфе.

Мохаммед Б.Х., как называют подозреваемого местные СМИ, предупредил учащихся центра, чтобы те не входили внутрь здания, сообщив, что у него в рюкзаке находится взрывное устройство. Образовательный центр был эвакуирован, а прибывшие на место сотрудники местных спецслужб не обнаружили бомбу.