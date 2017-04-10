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В мире

Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток ареста

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 14:42 блог версия для печати фото
Алексей Навальный

В понедельник, 10 апреля, российский оппозиционный политики Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток административного ареста за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, сообщает телеканал "Дождь".

Навальный был задержан 26 марта во время митинга в Москве, организованного "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК) после публикации материалов расследования об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

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27 марта Тверской районный суд Москвы распорядился арестовать Алексея Навального на 15 суток. Судьи признали его виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП). Этот же суд приговорил Навального к выплате штрафа в размере 20.000 рублей.

Суд признал политика виновным в нарушении первой части статьи 20.2.2 КоАП ("организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка"). Навальному также вменили в вину статью 19.3 КоАП – неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Пока А.Навальный отбывал наказание, Медведев заявил, что расследование ФБК спонсируют частные инвесторы, цель которых – вытащить людей на улицы. Он подчеркнул, что расследование выгодно людям, у которых есть конкретные политические цели. Вскоре после этого комментария Госдума не поддержала предложение КПРФ об организации проверки по данным расследования ФБК.

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