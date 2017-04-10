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В мире

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой около 6

время публикации: 14:57 | последнее обновление: 14:57 блог версия для печати фото
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой около 6

В понедельник, 10 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой от 5,6 до 6,1, по данным Европейского средиземноморского центра и Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения располагался в 136 км к юго-востоку от города Пондагуитан. Очаг залегал на глубине 60 км.

Сообщений о жертвах не поступало.

Самое мощное землетрясение на Филиппинах за последние десятилетия произошло 17 августа 1976. Тогда погибли около 8.000 человек. В последние годы самым разрушительным было землетрясение, происшедшее в октябре 2013-го, когда погибли около 180 человек.

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