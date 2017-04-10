Приговорен к 18 годам тюрьмы полицейский, убивший соседей и расчленивший их тела

Суд города Люберцы Московской области вынес приговор 40-летнему бывшему командиру отдельного взвода охраны и конвоирования УВД по ЗАО Москвы старшему лейтенанту Михаилу Дронику, который был признан виновным в зверском тройном убийстве.

По решению суда обвиняемый проведет 18 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Московской области.

Жертвами стража порядка стала целая семья, в том числе малолетний ребенок. Установлено, что с 23 по 25 мая 2015 года Дроник, находясь в коммунальной квартире, напал в ходе бытовой ссоры на своего 43-летнего соседа Вячеслава С. Конфликт возник на почве личных неприязненных отношений.

Полицейский нанес жертве множественные травмы, от которых пострадавший скончался на месте. После этого Дроник, чтобы скрыть совершенное преступление, зарезал 42-летнюю жену потерпевшего Юлию и их шестилетнего сына Никиту.

"В дальнейшем для сокрытия тел Дроник произвел их расчленение, а также частичное уничтожение их отдельных фрагментов, органов и тканей путем растворения в кислоте", – говорится в пресс-релизе. Для расчленения трупов преступник использовал ножовку по металлу. Кроме того, он пропускал человеческую плоть через мясорубку.

Убийце грозил пожизненный срок, однако четверо присяжных решили, что страж порядка заслуживает снисхождения.

Как рассказали родственники убитых жильцов, Дроник категорически отказывался оплачивать счета за воду и свет. Также оставалась большая задолженность от бывшего жильца коммуналки. Супруги С. считали, что этот долг тоже должен погасить их сосед-полицейский.

Сам Дроник отказывался платить за коммунальные услуги на том основании, что лишь по выходным приезжал в коммуналку, где делал ремонт. Работавшие риелторами Юлия и Вячеслав решили подать в суд, и эта угроза, как полагает следствие, привела к тому, что страж порядка пришел в ярость и схватился за нож.

Следователи считают, что офицер полиции заранее продумал убийство, для чего купил аквариум и серную кислоту. Он полагал, что, работая по графику "два через два", сможет за выходные избавиться от тел. Родственники подсудимого описывали его как "спокойного и уравновешенного мужчину, который мухи не обидит".

Михаил Дроник был курсантом Рязанского военного училища ВДВ, однако за полгода до выпуска десантника отчислили за неуспеваемость. Через 12 месяцев Дроник поступил в военный университет связи на последний курс. По окончании вуза отслужил год в армии командиром взвода радиосвязи ракетной бригады и уволился по собственному желанию.

Три года Дроник был то безработным, то частным охранником, а потом устроился дежурным в следственный изолятор "Матросская Тишина". Не отработав и года, он уволился и стал электромонтером в ЖКУ.

В марте 2012 года Дроник поступил на службу в полицию, где работал стажером участкового, а оттуда перешел в конвойную службу.

"За время работы зарекомендовал себя как грамотный и исполнительный сотрудник, однако инициативы в служебной деятельности и трудолюбия не проявлял... нормативные акты ОВД знал слабо... по характеру спокойный, однако были замечены вспышки агрессивности по отношению к сослуживцам, после чего мог уйти в себя. Не критичен к своему поведению, настойчив в достижении своих целей" – говорится в полицейской характеристике, которую приводит сайт NEWSru.com.