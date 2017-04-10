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В мире

Стрельба в одной из школ Калифорнии: есть жертвы

время публикации: 21:11 | последнее обновление: 22:09 блог версия для печати фото
Стрельба в одной из школ Калифорнии: есть жертвы

Два человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестный злоумышленник открыл в начальной школе North Park в Сан-Бернардино, штат Калифорния.

Телеканал CNN сообщает, что двое погибших были "взрослыми людьми", среди школьников жертв нет.

Около 500 учеников эвакуировали, сообщает вечером в понедельник, 10 апреля, местный сайт KTLA.

Злоумышленник покончил с собой, о чем полиция Сан-Бернардино сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

Предварительная версия следствия – убийство и самоубийство, пишет издание Рeople со ссылкой на официальные источники.

Первое сообщение об этой трагедии появилось на сайте противопожарной службы одноименного графства в 10:45 по времени Западного побережья США.

Информация уточняется.

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