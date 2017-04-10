10 апреля 2017 г.
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В мире

СМИ: Великобритания будет добиваться введения новых санкций против России

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото
Борис Джонсон

На предстоящем заседании глав МИД G7, которое состоится в Италии, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон будет требовать от своих коллег введения новых санкций против России, если Кремль не откажется от поддержки Башара Асада, сообщает The Times.

Ранее британский МИД опубликовал осуждающее Россию заявление, а министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Москву, запланированный на 10 апреля.В его официальном заявлении говорится: "События в Сирии в корне изменили ситуацию. Сегодня мне важно продолжение контактов с США накануне встречи G7, которая состоится 10-11 апреля".

Накануне американские сенаторы также озвучили предложение о введении новых санкций против России. По мнению политиков, ужесточение санкций может вынудить Москву пойти на уступки по сирийскому урегулированию.

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