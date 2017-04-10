10 апреля 2017 г.
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В мире

Президент США грозит сирийскому диктатору новыми атаками

время публикации: 21:42 | последнее обновление: 21:42 блог версия для печати фото
Президент США грозит сирийскому диктатору новыми атаками

Президент Дональд Трамп готов вновь атаковать Сирию в случае, если режим Башара Асада продолжит убивать своих граждан, заявил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Об этом пишет 10 апреля издание Washington Examiner.

"Если мы вновь увидим людей, отравленных ядовитым газом и взрываемых баррельными бомбами, то примем соответствующие меры. Трудно представить мирную и стабильную Сирию пока Асад находится у власти",– приводит издание слова Спайсера, который тем не менее подчеркнул, что главным приоритетом Белого дома остается борьба с ИГ.

Впрочем, точной даты нанесения следующего удара пресс-секретарь не назвал.

Ранее в этот день Роберт Форд, последний из послов США в Сирии, дал интервью программе This Morning телеканала CBS, в ходе которого предупредил: президент Сирии Бащар Асад попытается вновь применить химическое оружие – невзирая на воздушный удар, нанесенный по базе в Хомсе американскими ВВС.

"Думаю, удары, нанесенные на прошлой неделе, были очень правильным решением. Пришло время попытаться удержать Асада от использования химического оружия. Но это был лишь первый шаг. Асад почти наверняка вновь прибегнет к этому методу, а убедить россиян воздействовать на него будет нелегко", – приводит слова Форда издание The Hill.

По мнению политика, который занимал пост посла в Дамаске с 2011-го по 2014 год, у США нет возможности свалить режим Асада, пока его поддерживают Иран и Россия, но есть шанс организовать переговоры между сторонами конфликта с целью формирования нового правительства и создать рычаги давления, в том числе с помощью военной силы.

Форд полагает, что США не должны напрямую участвовать в сирийской войне, а лишь помогать сирийским оппозиционерам, которые готовы к переговорам. Главный приоритет Вашингтона в настоящее время – не допустить очередного применения химического оружия, и это относится также к странам Азии и Африки.

Роберт Форд, который подал в отставку с поста сирийского посла из-за разногласий с президентом Обамой, считает соглашение от 2013 года, подписанное по инициативе России, ошибкой: россияне, выступившие гарантами наряду с американцами, не выполнили своих обязательств. Именно этот факт стал причиной его конфликта с предыдущей администрацией Белого дома.

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