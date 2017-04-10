10 апреля 2017 г.
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В мире

В Белом доме состоится "седер Песах": участие Трампа и его семьи под вопросом

время публикации: 15:55 | последнее обновление: 15:55 блог версия для печати фото
В Белом доме состоится "седер Песах": участие Трампа и его семьи под вопросом

Вечером в понедельник, 10 апреля, в Белом доме состоится праздничная иудаистская церемония – "седер Песах", о чем сообщает издание The Jewish Insider со ссылкой на официальные источники.

К настоящему моменту остается не известным, примут ли в этой церемонии участие президент США Дональд Трамп, его дочь Иванка, принявшая иудаизм, и ее муж – советник президента Джаред Кушнер.

Список приглашенных гостей также пока не обнародован. Напомним, что встреча еврейской Пасхи в Белом доме стала традиционной в период правления Барака Обамы, который приглашал в качестве гостей сотрудником-евреев и лидеров еврейской общины США.

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