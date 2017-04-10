Глава правительства Швеции намерен положить конец массовой иммиграции

Швеция "никогда более не вернется к дням массовой иммиграции " после теракта, совершенного в Стокгольме мигрантом из Узбекистана, которому было отказано в предоставлении убежища.

Об этом заявил в понедельник, 10 апреля, глава правительства Швеции Стефан Левен, пишет сайт телеканала FOX News.

Эти слова премьера стали комментарием к событиям минувшей пятницы, когда 39-летний Рахман Акилов направил угнанный грузовик на толпу прохожих, убив таким образом четырех человек и ранив десятки других.

"Если вам отказано в получении визы, вас вышлют из страны. Террористы хотят, чтобы мы их боялись, чтобы мы изменили свое поведение и не жили нормальной жизнью, но этого не будет. Террористы никогда не заставят шведов сдаться, никогда", – приводит издание слова главы правительства.

В настоящее время в Швеции проживают 244.000 мигрантов и беженцев, и это самое большое количество приезжих на душу населения, чем в других странах Европы. В столице страны незаконно находятся более 3.000 мигрантов и 12.000 ожидают депортации.

Кроме того, Швеция также лидирует по количеству граждан, воюющих в рядах ИГ – в относительных цифрах. Около 140 человек из 300, находящихся в Сирии и Ираке, вернулись к настоящему моменту на родину, и правоохранительные органы ломают голову над тем, как их интегрировать в общество.