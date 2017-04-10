10 апреля 2017 г.
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В мире

СМИ: стокгольмский террорист действовал по указанию сирийского ИГ

время публикации: 09:20 | последнее обновление: 09:20 блог версия для печати

39-летний уроженец Самарканда Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, заявил на допросе, что является членом "Исламского государства" и действовал по указанию штаба ИГ в Сирии, сообщает издание Aftonbladet.

"Бомбежки в Сирии должны прекратиться", - цитирует Акилова газета.

Ранее сообщалось, что Акилов в 2014 году пытался получить вид на жительство, в июне 2016 года ему отказали, 24 февраля этого года он был объявлен в розыск как укрывающийся от депортации. Он выехал с квартиры, где был зарегистрирован, и иммиграционные службы не смогли его найти.

В ходе теракта, совершенного в минувшую пятницу в центре Стокгольма, погибли: гражданин Великобритании, турист из Бельгии и два шведа. Полиция сообщает, что все четыре жертвы к настоящему моменту идентифицированы, однако имен погибших не обнародует.

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